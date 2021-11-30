Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем благотворительности

Фото: РИА Новости

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Международным днем благотворительности. Слова поздравления мэр опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

— Сегодня Щедрый вторник — Международный день благотворительности. Большое спасибо всем, кто делает добрые дела! Московские НКО по традиции приглашают присоединиться к их проектам, — написал Сергей Собянин в сообщении.

Особое внимание мэр Москвы уделил таким проектам, как фонд «Женщины за жизнь», где делают продуктовые наборы для беременных и матерей с маленькими детьми, попавших в сложную ситуацию; фонд «Дети-бабочки», организующий покупки бинтов и антисептиков, необходимых для ухода за хрупкой кожей больного ребенка; фонд «Найди семью», собирающий новогодние подарки для детей из приемных семей.

Также Сергей Собянин отметил, что 5 декабря москвчи могут посетить ярмарку в Центре лечебной педагогики и купить сувениры, созданные детьми с особенностями здоровья.

— Напомню, что присоединиться к акциям доброты можно в любой день. В прошлом году на mos.ru мы запустили благотворительный сервис, — заключил мэр Москвы.

29 ноября Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем мостов и рассказал об особенностях столичных сооружений. Глава города отметил, что мосты выполняют не только свою прямую функцию — переправу, но и украшают улицы Москвы. Так, Сергей Собянин вспомнил о Крымском мосте, который является единственным подвесным в столице, а также о Пушкинском, в основе которого стоят опоры старого Андреевского железнодорожного моста.