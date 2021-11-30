Подмосковные стримеры несколько часов избивали прикованного к батарее мужчину

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В звенигородскую полицию обратился молодой человек, который стал свидетелем жестокого стрима. В прямом эфире блогер в течение нескольких часов издевался над прикованным наручниками к батарее мужчиной.

Об увиденном юноша решил сообщить правоохранителям, сжалившись над жертвой.

— Он не ожидал, что все зайдет так далеко. Он сам просил вызвать полицию, — рассказывает молодой человек о жертве стрима.

В качестве доказательства зритель предоставил полицейским несколько отрывков трансляции, где было видно, что мужчину избивают и бросают в него петарды.

Молодой человек также сообщил сотрудникам полиции, что избиваемый в прямом эфире мужчина — безработный, у которого также есть брат-инвалид.

— Еще с ним был челлендж «два дня без еды и воды, не выходя из кадра», — цитирует молодого человека издание «360».

По данным издания, юноша также намерен обратиться по данному факту в прокуратуру Московской области.

Правоохранители прибыли по адресу проживания стримера, однако им не открыли дверь. Вскоре после их визита, шокирующее видео удалили с сайта.

По словам источника «Вечерней Москвы», в настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.

До этого сообщалось, что заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич предложил наказывать крупными денежными штрафами создателей треш-контента в социальных сетях.