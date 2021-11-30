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Кофе, икру и форель вынес рецидивист из магазина в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Кофе, икру и форель вынес рецидивист из магазина в центре Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, 1-я Дубровская улица Карта всех событий

Ранее судимый житель Подмосковья попытался обокрасть магазин в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу во вторник, 30 ноября.

По данным ведомства, 41-летний мужчина с криминальным прошлым позарился на деликатесы. Находясь в магазине по улице 1-я Дубровская, он сложил в свой рюкзак шесть банок кофе, столько же банок лососевой икры и две упаковки форели.

С трофеем он прошел через кассовую зону, «забыв» оплатить товар. Вскоре после ухода воришки, сотрудник магазина заметил пропажу и обратился в полицию.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника быстро нашли и отпустили под подписку о невыезде.

До этого «ВМ» писала о двух девушках, обокравших магазин нижнего белья в Москве. Они похитили девять пар мужских трусов из торговой точки на Пресненской набережной. Материальный ущерб оценили в 3,5 тысячи рублей.

Злоумышленниц удалось задержать. Они дали признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело.

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