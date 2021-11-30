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Пять миллиардов рублей выделят в России на страховые гарантии медикам

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Пять миллиардов рублей выделят в России на страховые гарантии медикам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще пять миллиардов рублей выделят в стране на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 30 ноября.

— Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться, — рассказал председатель правительства.

Гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала, а также водителей скорых при заболевании COVID-19 из-за оказания помощи больным, уточнил он. Медикам уже выделили единовременные страховые выплаты на сумму около 20 миллиардов рублей, приводит слова Мишустина РИА Новости.

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17 ноября Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.

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