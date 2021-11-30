Пять миллиардов рублей выделят в России на страховые гарантии медикам
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Еще пять миллиардов рублей выделят в стране на дополнительные страховые гарантии медикам, борющимся с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 30 ноября.
— Врачи и другие медицинские работники продолжат круглосуточно помогать заболевшим опасной инфекцией. Долгие часы и дни проводят в больницах, но заботясь о пациентах, медики сами рискуют заразиться, — рассказал председатель правительства.
Гарантии предусмотрены для врачей, среднего и младшего персонала, а также водителей скорых при заболевании COVID-19 из-за оказания помощи больным, уточнил он. Медикам уже выделили единовременные страховые выплаты на сумму около 20 миллиардов рублей, приводит слова Мишустина РИА Новости.
17 ноября Мишустин скорректировал перечень лекарств, доступных для применения в качестве профилактики и лечения коронавируса. Так, председатель правительства исключил препараты азитромицин и интерферон бета-1б. Перечень был дополнен иммуноглобулином человека против COVID-19, сарилумабом, нетакимабом, апиксабаном, анакинрой, ривароксабаном, будесонидом и дабигатрана этексилатом.