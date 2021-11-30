ВОЗ выступила против наказания стран со случаями штамма «омикрон»

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Страны должны принимать пропорциональные меры для защиты от новых штаммов коронавируса, а не наказывать государства, где таковые были обнаружены. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник, 30 ноября.

— Я хорошо понимаю стремление всех стран защитить своих граждан от штамма, который мы еще не до конца понимаем. Но я также обеспокоен тем, что некоторые государства-члены вводят резкие общие меры, которые не основаны на фактах, неэффективны и только усугубят неравенство, — рассказал руководитель организации.

Ботсвана и Южная Африка правильно поступили, сообщив о штамме «омикрон», подчеркнул он. Озабоченность вызывает то, что обе страны «наказаны» введением ограничительных мер со стороны других государств, приводит слова Гебрейесуса РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.