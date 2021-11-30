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Почти 10 тысяч километров подмосковных дорог обработали против гололеда за день

Анастасия Колоскова

Город
Почти 10 тысяч километров подмосковных дорог обработали против гололеда за день
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В течение 30 ноября свыше 9,5 тысячи километров дорожного полотна обработали коммунальщики противогололедными материалами в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что на фоне ухудшения погодных условий все дорожные службы региона работают в усиленном режиме. В течение дня превентивную обработку проводили 450 единиц спецтехники.

— В настоящий момент обработка и очистка проезжей части от снега продолжается, организовано ночное дежурство более 2 тысяч единиц техники. При необходимости они будут выведены на дороги региона. В приоритетном порядке проводятся очистка проезжей части и обработка противогололедными материалами высокоинтенсивных и потенциально опасных участков, — приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика на официальном сайте ведомства.

В течение дня в области выпало до 4 сантиметров снега. Порывы ветра в регионе достигают 20–25 метров в секунду. Синоптики обещают понижение температуры до минус 4 градусов, а также сильный снег и гололедицу, отметили в пресс-службе.

В ведомстве призвали автолюбителей к внимательности и порекомендовали не оставлять машины под деревьями.

До Москвы и Подмосковья добрался ураган «Бенедикт», который пришел в столицу около полуночи. Из-за ветра падали светофоры, строительные леса и елки. Закрыты зоопарк, Парк Горького, Сокольники и канатная дорога. В городе уже выпало 25 процентов месячной нормы осадков, а ветер усилился до 20–25 метров в секунду. В столице объявили штормовое предупреждение до 21:00 30 ноября. «Вечерняя Москва» сделала подборку из последствий непогоды в городе.

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