Стрельба в штате Мичиган унесла жизни троих школьников

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Во время стрельбы в американском городе Оксфорд в штате Мичиган погибли три ученика. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил представитель местного полицейского управления на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

— К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они, предположительно, были учениками, — пояснил представитель.

Также он отметил, что при стрельбе пострадали еще шесть человек, среди которых один учитель. Стрельбу открыл 15-летний ученик, он уже задержан, пишет ТАСС.

Подросток произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. Оружие было изъято при задержании.

На данный момент проводится расследование инцидента, на месте работают порядка 100 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что инцидент произошел в коридоре учебного заведения. Полиция отправила на место происшествия несколько патрулей, подразделение спецназа и авиацию.

Учеников школы эвакуируют домой на автобусах, отмечает ClickOnDetroit.