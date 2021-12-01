Россияне могут бесплатно воспользоваться социально значимыми сайтами

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Закон о предоставлении доступа к социально значимым сайтам без взимания платы вступил в силу в России с 1 декабря. Отмечается, что к таким ресурсам относится портал Госуслуг, сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России. Перечень сайтов формирует правительство.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2020 года. Совет Федерации одобрил его в июне 2021 года. 2 июля закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

— Нововведение обеспечит доступность госуслуг в дистанционном режиме в условиях пандемии, в первую очередь — для социально незащищенных групп населения, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для включения сайта в список некоммерческой организации необходимо, чтобы ее высший орган управления формировался госорганами или гражданами России без вмешательства иностранных лиц.

Также «Вечерняя Москва» перечислила все нововведения, которые коснутся россиян с 1 декабря 2021 года. Так, например, борьба с финансовыми пирамидами, обновленные правила маркировки товаров и блокировка корпоративных SIM-карт.