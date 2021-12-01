Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне могут бесплатно воспользоваться социально значимыми сайтами

Виктория Храменкова

Общество
Россияне могут бесплатно воспользоваться социально значимыми сайтами
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Закон о предоставлении доступа к социально значимым сайтам без взимания платы вступил в силу в России с 1 декабря. Отмечается, что к таким ресурсам относится портал Госуслуг, сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов России. Перечень сайтов формирует правительство.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2020 года. Совет Федерации одобрил его в июне 2021 года. 2 июля закон был подписан президентом России Владимиром Путиным.

— Нововведение обеспечит доступность госуслуг в дистанционном режиме в условиях пандемии, в первую очередь — для социально незащищенных групп населения, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для включения сайта в список некоммерческой организации необходимо, чтобы ее высший орган управления формировался госорганами или гражданами России без вмешательства иностранных лиц.

Также «Вечерняя Москва» перечислила все нововведения, которые коснутся россиян с 1 декабря 2021 года. Так, например, борьба с финансовыми пирамидами, обновленные правила маркировки товаров и блокировка корпоративных SIM-карт.

Читайте также:
Интернет Законы Госуслуги
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте