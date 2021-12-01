«Похож на монстра Франкенштейна»: вирусолог рассказал об «омикроне»

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Новый вариант коронавирусной инфекции «омикрон» похож «на монстра Франкенштейна». О таком сравнении рассказал вирусолог Алекс Сигал, который идентифицировал новый штамм вируса.

— Это, вероятно, самый мутировавший вирус, который мы когда-либо видели. Я имею в виду то, что вирус продолжает нас удивлять, — заявил вирусолог.

Отмечается, что по оценкам исследователей, штамм «омикрон» имеет более 50 мутаций, которые усиливают его способность заражать людей, сообщает CBS News.

Вирусолог считает, что существующие вакцины COVID-19 способны защитить от госпитализаций и тяжелых заболеваний, вызванных «омикроном», хотя их эффективность вакцин против него пока не была тщательно проверена.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».