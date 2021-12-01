Выпускники школ напишут итоговое сочинение 1 декабря

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Около 650 тысяч выпускников российских школ напишут итоговое сочинение, которое пройдет в среду, 1 декабря. Успешное прохождение данного испытания является допуском к сдаче Единого государственного экзамена. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Отмечается, что в этом году почти 12 тысяч одиннадцатиклассников выбрали написание изложения. Это связано с тем, что некоторые обучающиеся имеют ограничения по здоровью.

— Сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для предоставления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили в этом году 113 человек, — говорится в сообщении, передает ТАСС.

В этом году утверждены следующие темы итогового сочинения: «Человек путешествующий: Дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание — вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня», а также «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина».

Итоговое сочинение начинается в 10:00 по местному времени, его продолжительность составит 3 часа 55 минут.

В середине ноября стало известно, что итоговое сочинение (изложение) напишут 1 декабря более 66 тысяч столичных школьников. Помимо допуска к итоговой аттестации, высокие баллы за сочинение будут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в вузы.