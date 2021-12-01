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Более 10 тысяч военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершат марши на общевойсковые полигоны

Виктория Храменкова

Общество
Более 10 тысяч военнослужащих ЮВО в составе подразделений совершат марши на общевойсковые полигоны
Фото: The U. S. Army / Master Sgt. Joshua C. Allmaras

Более десяти тысяч военнослужащих мотострелковых соединений Южного военного округа в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершат марши в районы общевойсковых полигонов. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Для размещения личного состава на базе основных полигонов будут развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500.

В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах.

В сентябре истребитель РФ Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 американских ВВС над Черным морем. Так, российские военные не допустили нарушения границы РФ. После разворота американского самолета российский истребитель вернулся на аэродром.

Российским истребителем Checkmate уже успели восхититься японские интернет-пользователи. Комментаторы оставляли свои отзывы на портале Yahoo News Japan и призывали японские власти обратить внимание на военный самолет.

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