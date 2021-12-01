Без резких движений: каким знакам зодиака не стоит увольняться до конца года

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Представителям некоторых знаков зодиака лучше не бросать работу до конца 2021 года. Кому именно следует избавиться от мысли уволиться в декабре, рассказала ясновидящая Кажетта.

Овен

Вы решили, что пришло время развиваться, и это очень похвально! Вы будете работать более интенсивно, сможете лучше реализовываться как дома, так и в коллективе. Все будет отлично получаться, поскольку вы практичны. А вот для смены работы сейчас не время. Лучше сосредоточиться на укреплении своего положения на текущем месте. В этом вас ждет успех.

Телец

Для смены работы у вас сейчас неблагоприятный период. Мысли сосредоточены совсем на другом. Месяц начнется и будет продолжаться в романтической тональности. Огромное удовольствие будут приносить совместное времяпрепровождение с вашей второй половинкой или походы на свидания. Декабрь — это прекрасное время, чтобы отправиться в отпуск. Принимайте приглашения и соглашайтесь на любые авантюры.

Лев

В этом месяце вы сосредоточены на деньгах. Вы полны идей о том, как улучшить дом, разнообразить досуг и, возможно, изменить имидж. Все это требует определенных финансовых вложений. Вы будете упорно работать и проявлять предприимчивость в бизнесе, чтобы добиться осуществления своих задумок. Однако смена работы в этом месяце не принесет желаемого роста благосостояния. Сейчас самое время для того, чтобы приступить к реализации каких-то проектов или попробовать новый подход к работе на старом месте.

Фото: Из личного архива Кажетты Ахметжановой

Весы

Вы занимаетесь поиском себя. Мистические, духовные практики, а также разного рода новые идеи сейчас особенно привлекательны для вас. Звезды рекомендуют не верить сказкам и красивым идеям, не имеющим отношения к реальному миру. Идеи, которые придут в этом месяце, включая смену работы, не стоит сразу пытаться воплотить в жизнь. Лучше пожить с ними какое-то время. Близкие люди — вот кто будет вам очень полезен в периоды рефлексии. Обратитесь за советом к своим давним друзьям и родителям — вы удивитесь, насколько мудрыми будут их слова.

Козерог

Вам нужно изменить декорации. Это прекрасное время для начала обучения или просто поиска новых эмоций. Вас заинтересует все незнакомое. Путешествия, общение с представителями других культур и приобщение к искусству станут для вас источником вдохновения. Не сидите на месте, чтобы не упустить шанса вступить в новый, интересный этап своей жизни. Будьте активны и не бойтесь что-то менять. Однако пусть изменения не касаются работы: сейчас не самый благоприятный период для резких движений в карьере.