Несколько российских регионов начнут продавать вино через интернет

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В России планируется проведение эксперимента по продаже вин через интернет с доставкой на дом. Отмечается, что в этом будет задействован специальный сайт «Почты России». Эксперимент запланирован конец марта 2022 года.

На сайте «Почты России» будут доступны вина только российского производства. Эксперимент затронет Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области.

— Возраст покупателя будут контролировать курьеры: с помощью паспорта или сайта госуслуг. Законопроект разработан для поддержки российского производителя, — сообщили в Министерстве финансов, передают «Известия».

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал данный эксперимент — шагом к либерализации торговли вином с использованием интернета.

В ноябре преподаватель Школы вина «Энотрия» и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко рассказал, как можно выбрать алкогольный напиток правильно.

В начале октября директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Высшей школы экономики Георгий Остапкович рассказал, что спрос на шампанское традиционно возрастает перед Новым годом, а также о том, что будет с ценами на этот напиток в преддверии зимнего праздника.