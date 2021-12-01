Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Несколько российских регионов начнут продавать вино через интернет

Виктория Храменкова

Технологии
Несколько российских регионов начнут продавать вино через интернет
Фото: Pixabay

В России планируется проведение эксперимента по продаже вин через интернет с доставкой на дом. Отмечается, что в этом будет задействован специальный сайт «Почты России». Эксперимент запланирован конец марта 2022 года.

На сайте «Почты России» будут доступны вина только российского производства. Эксперимент затронет Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградскую и Нижегородскую области.

— Возраст покупателя будут контролировать курьеры: с помощью паспорта или сайта госуслуг. Законопроект разработан для поддержки российского производителя, — сообщили в Министерстве финансов, передают «Известия».

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов назвал данный эксперимент — шагом к либерализации торговли вином с использованием интернета.

В ноябре преподаватель Школы вина «Энотрия» и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко рассказал, как можно выбрать алкогольный напиток правильно.

В начале октября директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ Высшей школы экономики Георгий Остапкович рассказал, что спрос на шампанское традиционно возрастает перед Новым годом, а также о том, что будет с ценами на этот напиток в преддверии зимнего праздника.

Читайте также:
Вино онлайн-услуги продажа
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте