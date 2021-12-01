«Голос» забрал у него жизнь»: друг Градского рассказал о роковой ошибке артиста

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Участие в десятом сезоне шоу «Голос» на Первом канале стало роковой ошибкой певца. Об этом на своем Youtube-канале рассказал журналист Андрей Караулов.

По словам Караулова, он глубоко переживает смерть артиста, другом которого он был на протяжении многих лет. Журналист считает, что Градский сам довел себя до смерти. После перенесенного в сентябре коронавируса певцу стало тяжело передвигаться, ситуацию ухудшил перелом ноги. Несмотря на все это, Градский согласился принять участие в роли наставника в десятом сезоне «Голоса».

— «Голос» — проект, который дал ему все, а в итоге забрал у него жизнь, — утверждает Караулов.

Журналист рассказал, что Градский хотел похудеть после перенесенного им коронавируса, но ему это никак не удавалось. В «Останкино» Градского привозили «на кровати». К проблемам с ходьбой прибавилась спутанная речь, но даже тогда артист отказывался от предложений вызвать врачей.

— Только когда впал в беспамятство, сиделка, которую ему нашла бывшая жена, вызвала скорую, — рассказал журналист.

О смерти народного артиста стало известно в воскресенье, 28 ноября. Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Артист умер в больнице в 02:10 по московскому времени. Причиной стал инфаркт головного мозга.

Прощание с Градским состоится в среду, 1 декабря, в театре «Градский холл» в Москве.