Стало известно, когда начнут зажигать новогодние елки в Подмосковье

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Новогодние елки зажгутся на этой неделе в муниципалитетах Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что муниципалитеты Московской области в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» будут украшены в едином стиле. На этой неделе в рамках открытия новогоднего сезона пройдет зажжение новогодних елок, иллюминации, начнет работу «Почта Деда Мороза».

Первые елки зажгутся в парках Долгопрудного, Дмитровского округа, Красногорска, Клина, Мытищ, Егорьевска и Озер. Также гостей и жителей Подмосковья ждут интерактивно-игровые программы, мастер-классы и фотозоны.

Всего в рамках проекта «Зима в Подмосковье» в регионе пройдет более 500 различных мероприятий.

До этого сообщалось, что первые елочные базары откроются в Московской области 2 декабря. Здесь жители региона смогут приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев.