Байден не смог выговорить название штамма «омикрон»

Фото: Whitehouse

Президент США Джо Байден в обращении к нации не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса «омикрон».

Президент несколько раз попытался назвать штамм правильно, но это у него не получилось. Чаще всего Байден называл его «омникорн», также президент произнес вариант «омникром».

До этого, 20 ноября, Байден рассказал о плановом медосмотре и о том, что находится в «великолепной форме». Кроме этого, американский лидер заявил, что чувствует себя отлично. Все детали проверки, которая включала колоноскопию под анестезией, потребовавшую временной передачи полномочий главы государства, будут вскоре опубликованы, обещает Белый дом.