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Депутат прокомментировал поручение Путина по борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Депутат прокомментировал поручение Путина по борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса
Фото: unsplash

Председатель думского Комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина подготовить обновленный план действий в связи с «омикрон»-штаммом коронавируса.

По его словам, новый штамм вызывает озабоченность у всего мирового сообщества, в том числе и в России. Нужно быть готовыми к противодействию этой инфекции. Данный вариант собрал в себе большое количество мутаций, поэтому распространяется быстрее.

— Особое беспокойство вызывают 32 мутации в S-белке, которые могут сделать вирус менее узнаваемым для некоторых антител, он может быть более заразным и быстрее размножаться в организме человека, — отметил Хубезов в комментарии Life.ru.

По мнению депутата, необходимо увеличить в России объем вакцинации, активнее проводить ревакцинацию. Также необходимо соблюдать профилактические меры: носить маски, избегать многолюдных мест, чаще мыть руки.

Накануне президент России Владимир Путин попросил правительство России в недельный срок подготовить обновленный план действий в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Он подчеркнул, что с учетом трансграничного характера пандемии эффективный ответ можно дать только сообща, передает RT.

До этого врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй рассказал о новых симптомах «омикрон»-штамма коронавируса.

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