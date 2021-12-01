«Зимняя сказка продлится недолго»: москвичам пообещали возвращение теплой погоды

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

1 декабря в столице наступила настоящая зима — в городе похолодало и выпал cнег. Но, к сожалению, продлится такая зимняя сказка недолго. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— 1 декабря уже ударят морозы, и мы увидим настоящую снежную погоду. Но, к сожалению, продлится такая зимняя сказка недолго. Так, ночью столбики термометров покажут ноль — минус два градуса, а днем 2–4 градуса с отрицательным показателем. Такие условия сохранятся пару дней, и уже в пятницу тепло вернется в столицу, пусть и ненадолго, — сказала она.

В течение суток 3 декабря ожидается небольшой дождь; ночью минус один — плюс один градус, а днем похолодает до двух градусов с отрицательным показателем, ветер будет дуть слабый. На выходных произойдет внезапное потепление, несмотря на небольшой снег и сильный туман; в ночные часы в субботу и воскресенье ожидается плюс 2–5 градусов, а днем — плюс 1–3 градуса, ветер слабый.

Зимняя погода окончательно укрепится в столичном регионе, по словам Поздняковой, не ранее 10 декабря:

— Снежок на протяжении недели будет идти, после предстоящих выходных столбики будут опускаться даже до минус 8–10 градусов. И по-настоящему зимняя погода придет в Москву 10–12 декабря.

В заключение специалист добавила, что такая переменчивая погода связана с приходом в европейскую часть России нового атлантического циклона.