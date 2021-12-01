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Демограф назвал тревожный факт о новом штамме коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Демограф назвал тревожный факт о новом штамме коронавируса
Фото: Pixabay

Демограф Алексей Ракша озвучил тревожный факт о новом штамме коронавируса — «омикроне». Он отметил, что этот штамм распространяется намного быстрее, чем предыдущие.

— Этот вирус очень быстро распространяется. Гораздо быстрее, чем «дельта». Он полностью вытеснил предыдущий штамм буквально за несколько недель в южноафриканской провинции Гаутенг. Я думаю, «омикрон» будет очень быстро распространяться везде, — отметил эксперт в комментарии изданию «Царьград».

Он добавил, что на сегодняшний день непонятно, каковы риски летального исхода при заражении новым штаммом и какое именно воздействие он оказывает на организм. Кроме того, ряд специалистов высказал опасения, что новый штамм может уходить от действия имеющихся в наличии вакцин и иммунитета человека.

Новый штамм был впервые обнаружен 11 ноября на юге Африки. На данный момент об эпизодах заражения сообщили представители 20 стран.

До этого врач из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Унбен Пиллэй рассказал о новых симптомах «омикрон»-штамма коронавируса. Пиллэй рассказал, что уже сталкивался с пациентами с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле.

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