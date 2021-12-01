Врач рассказал, как не упустить время для лечения коронавируса

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Начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказал, когда нужно вызывать скорую помощь, если есть признаки коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что своевременная диагностика коронавируса крайне важна при лечении. Поэтому если пропадает обоняние, появляется одышка, температура поднимается выше 38 градусов, следует вызывать скорую помощь. Особенно нельзя затягивать с обращением к врачам людям старше шестидесяти лет.

Если температура около 37 градусов, вне зависимости от потери обоняния надо делать ПЦР-тест. При положительном результате необходимо обратиться к участковому врачу и начать лечение в домашних условиях. Если в течение нескольких дней состояние не улучшается на фоне терапии, необходимо обратиться в скорую.

Кабанов подчеркнул необходимость своевременной вакцинации. Он отметил, что среди пациентов Госпиталя для ветеранов войн привитых пациентов с новой коронавирусной инфекцией всего около десяти процентов, передает издание «Невские новости».

До этого стало известно, что новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» был выявлен уже в двадцати странах мира.