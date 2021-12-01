Мадагаскарские тенреки в Московском зоопарке ушли в зимнюю спячку

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Мадагаскарские тенреки, внешне похожие на привычных россиянам ежей, но не имеющие с ними родства, впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 1 декабря.

Специалисты отметили, что такие необычные животные засыпают тогда, когда температура воздуха снижается до 16–18 градусов.

— Для них это означает, что пришла зима. Поэтому зоологи специально создают для зверьков мадагаскарскую зиму, — заявили в зоопарке столицы.

В течение осени тенреки тщательно готовятся к спячке: много едят и набирают вес.

— Животные сами показывают, что хотят погрузиться в сон: в какой-то момент они начинают реже выходить из домика, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда зоологи опускают в помещении температуру до 16 градусов, перестают увлажнять грунт и оставляют корм только на всякий случай, — объяснили сотрудники зоосада.

Весной зверьки проснутся с необходимой для жизни массой тела. Также специалисты поменяют температурные условия в помещении на летние.

— Тенреки относятся к отряду афросорициды. Некоторые его представители похожи на землероек, некоторые — на выдр, а некоторые — даже на выхухолей. Тенреки отрастили иголки, потому что в жизни они довольно удобны, однако на молекулярном уровне они гораздо ближе к слонам, чем к ежам, — заключили на официальной странице в Instagram.

25 ноября белогрудые ежи погрузились в зимнюю спячку в столичном зоопарке. Теперь животные проснутся только к весне.