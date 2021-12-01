ФСБ провела масштабную операцию против нелегальных торговцев оружием

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ФСБ России провела масштабную операцию, в ходе которой были задержаны 85 подпольных изготовителей оружия. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, операция проводилась в ноябре в 30 регионах России. В результате операции силовики ликвидировали 17 подпольных мастерских, в которых производили и модернизировали оружие, а также изготовляли боеприпасы.

Видео: ЦОС ФСБ России

— Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ноябре в горно-лесистой местности Карачаево-Черкесской Республики силовики нейтрализовали двоих боевиков, которые планировали совершить террористические акты. Боевикам предложили сложить оружие и сдаться правоохранителям. В ответ преступники открыли огонь по оперативникам и были нейтрализованы.

До этого, в сентябре, двух боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Дагестане. В комитете рассказали, что два боевика были обнаружены в лесном массиве, расположенном в Буйнакском районе республики. В связи с этим региональное управление ФСБ приняло решение о проведении спецоперации и введении режима КТО.