Музей Победы покажет фильм в память об Александре Градском

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей Победы 1 декабря приглашает всех поклонников таланта Александра Градского в онлайн-кинотеатр. На сайте музея состоится показ художественного музыкального фильма режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных».

Картина вышла на экраны в 1974 году. Композитор и поэт Александр Градский написал музыку к этой ленте. Героев картины блестяще сыграли Елена Коренева, Ирина Купченко, Елизавета Солодова, Ия Саввина, Евгений Киндинов, Иннокентий Смоктуновский.

«Молодежный» настрой фильма требовал, чтобы и музыка в нем была современной. Поэтому приглашение Александра Градского, 25-летнего выпускника Института имени Гнесиных, для участия в кинокартине в качестве композитора оказалось закономерным. Градский не только создал музыку о своих сверстниках, но и исполнил в фильме все мужские партии, спел за всех героев, удивительно перевоплощаясь вокально и образно.

Фильм получил «Хрустальный глобус» Карловарского фестиваля.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщает пресс-служба музея.

Музей Победы с 9 декабря открывает новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», приуроченную к 80-й годовщине Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В девяти тематических разделах воссозданы декорации военных локаций и событий с исторической достоверностью. Интерактивные музейные витрины продемонстрируют ранее не экспонировавшиеся предметы из фондов музея: военные карты, амуницию, вооружение и личные вещи советских солдат и ополченцев, выпуски информационных плакатов «Окна ТАСС» 1941–1942 годов, оригиналы работ, выполненных коллективом советских художников Кукрыниксы.

30 ноября в Красногорском филиале Музея Победы в рамках проекта «Приближение. История в деталях» начинает работать выставка «В кадре — Битва за Москву». Экспозиция приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву.