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Три человека пострадали в Московском регионе во время непогоды

Виктория Сикерина

Происшествия
Три человека пострадали в Московском регионе во время непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во время метели и шторма, обрушившихся на Москву и область в последний осенний день, три человека получили травмы в результате падения на них деревьев и шатких сооружений. Об этом сообщили в экстренных службах в среду, 1 декабря.

Уточняется, что всего в регионе упало свыше 230 деревьев. Они повредили около ста машин, стоявших рядом, а также линии электропередачи. Так, четыре населенных пункта в Подмосковье остались без света.

— В Москве из-за падения деревьев и конструкций травмы получили трое человек, — пишет ТАСС.

30 ноября «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях урагана «Бенедикт», пришедшего в столицу 30 ноября. Из-за сильного ветра падали светофоры, строительные леса и деревья.

В тот же день директор музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин сообщил, что ураганный ветер вырвал с корнем 198-летний дуб, посаженный писателем Иваном Тургеневым в усадьбе.

Ветер, достигавший 30 метров в секунду, вырвал несколько елей, ясеней и берез, а также 30-метровый дуб Тургенева. Погибшее дерево было внесено в реестр старовозрастных деревьев. Дуб был признан в 2021 году главным деревом страны, а в феврале 2022 года он должен был принять участие в конкурсе «Европейское дерево года».

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