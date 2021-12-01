Выставка «Вооруженный зреньем» откроется в Музее архитектуры

Фото: Пресс-служба выставки

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева представляет персональную выставку современного художника Андрея Есионова «Вооруженный зреньем».

Посетители увидят около 100 живописных и графических работ. Основными темами произведений стали остросоциальные и бытовые сюжеты, а также философско-религиозный жанр.

Художник осознанно сопереживает героям картин. Он далеко не всему сочувствует и знает, что натурная ситуация раскроет свои внутренние смыслы. Мастер доверяет только личной способности разобраться в увиденном.

Акварели и картины живописца далеко не безоблачны, его тревожат и вечные проблемы бытия, и вызовы текущей жизни. Однако художнику эмпатии важно подтвердить устойчивость и стабильность картины мира.

Выставка открыта с 8 декабря по 20 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба выставки.

25 ноября Музей А. Н. Скрябина открыл выставку-ярмарку «Дары волхвов». Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.

Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и день рождения Александра Николаевича, поэтому «рождественская суета» дому Скрябина близка.

На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.

А в музее «Садовое кольцо» 3 декабря начинает работу выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.

Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».