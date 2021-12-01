Эксперты рассказали, сколько кофе в день пьют россияне

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Около 70 процентов жителей России пьют кофе не реже одного–двух раз в день, при этом лишь менее одного процента россиян не имеют привычки употреблять этот напиток. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом правильного питания Level Kitchen.

В исследовании, проведенном на сайте компании с 15 по 19 ноября, приняли участие 2500 человек.

Большая часть опрошенных в день позволяют себе одну или две чашки кофе. Так ответили 35,4 и 32,5 процента соответственно. Однако среди респондентов нашлось немало таких, кто пьет напиток значительно чаще. Около 18 процентов пьют три чашки кофе в день. В еще 14 процентов россиян признались, что употребляют стимулирующий напиток чаще, чем трижды в день.

Примечательно, что более половины респондентов никогда не задумывались о том, чтобы перестать пить кофе, хотя опрос проводился в основном среди людей, придерживающихся правильного питания и здорового образа жизни. При этом 42,9 процента признались, что планировали отказаться от кофе.

Выяснилось, что в основном россияне пьют кофе из-за вкусовых качеств напитка (59,4 процента). Почти для четверти из них чашка кофе служит необходимым зарядом с утра (23,4 процента). Еще 9,1 процента респондентов назвали напиток частью рабочего режима, а 2,4 процента признались, что с помощью него утоляют голод. Еще 2,2 процента опрошенных выбирают кофе за все вышеперечисленное.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург раскрыл неожиданные факты про кофе. По его словам, напиток обладает лечебными свойствами. Так, врач отметил, что кофе снижает уровень сахара в крови, обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом и защищает от потери слуха.