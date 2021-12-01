«Это слабость США»: Захарова оценила угрозы новыми антироссийскими санкциями

Фото: МИД РФ

Россия готова к возможным новым санкциям со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 1 декабря в программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».

Во вторник, 30 ноября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон полон решимости ввести новые санкции в отношении России. По словам Захаровой, это показывает слабость США и их неспособность конкурировать с Россией правовыми методами.

Применение незаконных средств воздействия, утверждает дипломат, и неиспользование планки законных возможностей нужно расценивать как проявление слабости.

— У тебя не остается других возможностей конкурировать. Это слабость США, — заявила Захарова.

Она также отметила, что Москва в свою очередь использует западные демарши «в качестве не просто контраргументации, а контрнаступления»​​.

До этого, 20 ноября, Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и США остаются сложными, но в них есть позитивные моменты, и стороны продолжают переговоры. По ее словам, стоит рассматривать ситуацию объективно. Одним из положительных моментов можно считать совместное принятие резолюции против применения информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.