Организаторам концерта рэпера L’One в Москве грозит штраф в миллион рублей за нарушение антиковидных мер

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Организаторы концерта рэпера L’One могут получить штраф на один миллион рублей за несоблюдение антиковидных мер. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Концерт, о котором идет речи, прошел 28 ноября на площадке MUSIC MEDIA DOME. По словам Романова, на мероприятии присутствовали более 500 человек.

— Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию, — отметил главный инспектор ОАТИ.

По его словам, за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тысяч рублей. При этом штраф может быть увеличен до одного миллиона, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.

До этого сообщалось, что организаторам концерта GSPD в баре IZI Moscow грозит штраф до одного миллиона рублей за нарушение мер против распространения коронавируса. Уточняется, что инспекторы выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.