Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные врачи за сутки вылечили еще 3728 пациентов от коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили еще 3728 пациентов от коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские медики полностью вылечили еще 3728 человек от коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в среду, 1 декабря.

Таким образом, число выздоровевших после COVID-19 горожан составляет на данный момент 1 776 082.

За последние сутки в столице выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 905 москвичей госпитализировали в медицинские учреждения, а еще 593 — перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 94 человека, говорится в сообщении.

30 ноября стало известно, что Москва заняла третью строчку в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, опередив все европейские города, включая Лондон и Барселону, которые установились на четвертом и пятом местах. Составителем рейтинга выступило международное исследовательское агентство StartupBlink.

Российская столица уступила лишь Сан-Франциско и Нью-Йорку.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в прошедшем под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

Читайте также:
Москва Пандемия Статистика
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены - друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте