Столичные врачи за сутки вылечили еще 3728 пациентов от коронавируса

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские медики полностью вылечили еще 3728 человек от коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы в среду, 1 декабря.

Таким образом, число выздоровевших после COVID-19 горожан составляет на данный момент 1 776 082.

За последние сутки в столице выявили 2757 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 905 москвичей госпитализировали в медицинские учреждения, а еще 593 — перевели на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 94 человека, говорится в сообщении.

30 ноября стало известно, что Москва заняла третью строчку в рейтинге инноваций, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией, опередив все европейские города, включая Лондон и Барселону, которые установились на четвертом и пятом местах. Составителем рейтинга выступило международное исследовательское агентство StartupBlink.

Российская столица уступила лишь Сан-Франциско и Нью-Йорку.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в прошедшем под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.