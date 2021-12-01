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Сергей Собянин одобрил план реорганизации промзоны в ЮВАО столицы

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин одобрил план реорганизации промзоны в ЮВАО столицы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект перепрофилирования промышленной зоны на юго-востоке города. Соответствующее постановление он подписал в среду, 1 декабря.

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промзона Сергей Собянин ЮВАО Москвы
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