Столичные энергетики вдвое увеличили энергомощность Музея современной истории России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Тверская улица, 21с1 Карта всех событий

Московские энергетики обеспечили Государственный центральный музей современной истории России дополнительной мощностью, которая вдвое больше предыдущей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 1 декабря.

Он отметил, что культурное учреждение расположилось в центре города на Тверской улице.

— К ранее выделенным 400 кВт мощности дополнительно добавили еще 370 кВт, для этого был проведен целый комплекс работ, в том числе по замене трансформаторов. Проложили пять новых кабельных линий общей протяженностью почти один километр, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что специалисты провели работы с помощью современной техники. В особенности они применили методы горизонтально-направленного бурения, чтобы не повредить существующие коммуникации и минимизировать разрытия.

Заместитель мэра столицы заключил, что музей обеспечили электричеством второй категорией надежности, что позволит в случае поломки подавать напряжение по резервной линии.

До этого Петр Бирюков рассказал, что столичные энергетики завершили работы по обеспечению необходимой энергомощностью Политехнического музея в рамках реконструкции учреждения.

Он отметил, что культурному объекту после проведения мероприятий со стороны заказчика будет выдано 3,3 МВт мощности.