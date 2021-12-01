Услуги Деда Мороза подорожали для россиян на 15 процентов

Фото: Марьяна Шевцова / Вечерняя Москва

За год средняя стоимость на услуги Деда Мороза в России увеличилась на 15 процентов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Услуги».

По словам главы отдела маркетинга компании Ивана Чулкова, минимальный ценник на эту услугу составляет 1500 рублей за час. Дороже всего приглашение Деда Мороза и его внучки обойдется жителям Махачкалы — 2500 рублей за час. Чуть меньше придется заплатить в Москве и Санкт-Петербурге — 2200 рублей и 2000 рублей соответственно. Жителям Екатеринбурга за час общения с новогодним волшебником придется раскошелиться на 1750 рублей.

Согласно прогнозам, ближе к Новому году цена на эту услугу заметно увеличится. В 2020-м в двадцатых числах декабря пригласить Деда Мороза можно было за 5000 рублей, а в новогоднюю ночь ценник доходил до 10 000 рублей в час.

— Большинство аниматоров в связи с пандемией указывают наличие QR-кода. В целом наличие кода для работы Дедушкой Морозом необязательно, тем более что на стоимость услуг аниматоров оно не влияет, — цитирует сообщение компании издание «Газета.ру».

До этого депутат Московской городской думы Мария Киселева рассказала, что ежегодная акция «Почта Деда Мороза» стала доброй московской традицией. По ее словам, в этом присутствует и психологический аспект для взрослых — написал свои желания на бумаге, будет легче их выразить. Кроме того, написание писем Деду Морозу будет прекрасным совместным досугом для детей и родителей. Если точно знать, что ребенок попросил у Деда Мороза, легче будет исполнить его желание на Новый год.