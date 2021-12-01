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«Серьезное предупреждение»: Лавров прокомментировал слова Лукашенко о ядерном оружии

Евгений Белоусов

В мире
«Серьезное предупреждение»: Лавров прокомментировал слова Лукашенко о ядерном оружии
Фото: МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о размещении на территории страны ядерного оружия серьезным предостережением.

Комментируя возможность размещения в Белоруссии ядерного оружия РФ, министр заявил, что это стоит воспринимать как предупреждение Западу.

— Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад, — передает слова Лаврова РИА Новости.

Днем ранее, 30 ноября, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия разместит ядерное оружие России на своей территории, если НАТО поставит аналогичное вооружение в Польшу.

19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что альянс может разместить ядерное оружие в других странах Европы при отказе Германии.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

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