Российские военные будут отдыхать в предновогодние дни

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Личный состав Вооруженных сил России будет отдыхать 29 и 30 декабря, взамен они будут работать в две предшествующие субботы — 18 и 25 декабря. Об этом 1 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

— Прежде чем перейдем к заслушиванию докладов, хочу сказать, что мной подписан приказ о предоставлении личному составу Вооруженных сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря, — цитирует министра ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что это не отменяет необходимость обеспечить необходимый уровень боевой готовности, поддержание правопорядка и воинской дисциплины.

До этого, 28 ноября, Шойгу рассказал о появлении в парке Патриот в Московской области точной копии зала Дворца правосудия Нюрнберг. Министр обороны России подчеркнул, что подмосковный парк «Патриот» — это один из самых востребованных у посетителей музеев в России.