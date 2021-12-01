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Актер Александр Самойленко пояснил, за что зрители любят телевизионные семейные саги

Ирина Игнатенко

Общество
Актер Александр Самойленко пояснил, за что зрители любят телевизионные семейные саги
Александр Самойленко / Фото: Екатерина Цветкова, «Вечерняя Москва»

Актер Александр Самоленко рассказал, почему зрителям полюбился сериал «Стенограмма судьбы».

Сериал рассказывает о жизни скромной девушки Анны из провинции, которая приезжает в Москву, получает работу мечты, пытается устроить свою личную жизнь и найти свое счастье.

По его словам, людям нравятся житейские саги, которые охватывают продолжительный период времени. Зрителям нравится наблюдать за жизнью других людей: сочувствовать, ругать, обсуждать.

— Это история о любви, разлуке, предательстве, доверии… О всех тех ценностях, без которых человек не может стать счастливым, — отметил актер в комментарии argumenti.ru.

Актер также рассказал, что съемки сериала длились около полугода. Работы велись в Тульской области, в Москве, Подмосковье. Свои ограничения наложила и пандемия коронавируса — некоторые актеры болели и приходилось останавливать съемочный процесс.

Ранее эксперты назвали топ-10 самых обсуждаемых сериалов Рунета 2021 года.

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