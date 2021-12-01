Музей Москвы подготовил к юбилею специальную программу
Музей Москвы с 1 по 3 декабря отмечает свой 125-летний день рождения. Горожане приглашаются на специальную программу, которая включает выставку и экскурсии.
Экспозиция «Музею Москвы — 125. История коллекции» открыта бесплатно во дворе музея и показывает уникальные артефакты и предметы, отражающие этапы его развития.
Фондовое собрание музея насчитывает свыше 750 тысяч предметов и имеет в своем составе множество разноплановых коллекций, позволяющих рассказать об истории города и повседневной жизни горожан.
С 1 по 3 декабря москвичей зовут на бесплатную обзорную экскурсию, где расскажут, с какими уникальными зданиями связана история музея, и уделят особое внимание Провиантским складам — архитектурному памятнику, в котором он размещается в наши дни. Во время прогулки участники увидят две выставки: «Музею Москвы — 125. История коллекции» и «Москва без окраин. Капотня».
Кроме того, в рамках праздничной программы пройдут экскурсии «Площадь Крестовской заставы», «Сухаревская площадь» и «Новая площадь».
Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.