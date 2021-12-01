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Музей Москвы подготовил к юбилею специальную программу

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Москвы подготовил к юбилею специальную программу
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 2с1 Карта всех событий

Музей Москвы с 1 по 3 декабря отмечает свой 125-летний день рождения. Горожане приглашаются на специальную программу, которая включает выставку и экскурсии.

Экспозиция «Музею Москвы — 125. История коллекции» открыта бесплатно во дворе музея и показывает уникальные артефакты и предметы, отражающие этапы его развития.

Фондовое собрание музея насчитывает свыше 750 тысяч предметов и имеет в своем составе множество разноплановых коллекций, позволяющих рассказать об истории города и повседневной жизни горожан.

С 1 по 3 декабря москвичей зовут на бесплатную обзорную экскурсию, где расскажут, с какими уникальными зданиями связана история музея, и уделят особое внимание Провиантским складам — архитектурному памятнику, в котором он размещается в наши дни. Во время прогулки участники увидят две выставки: «Музею Москвы — 125. История коллекции» и «Москва без окраин. Капотня».

Кроме того, в рамках праздничной программы пройдут экскурсии «Площадь Крестовской заставы», «Сухаревская площадь» и «Новая площадь».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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