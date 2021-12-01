Ученый РАН рассказал, почему люди боятся отказаться от бумажных денег

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Член Ассоциации футурологов, эксперт РАН Александр Кононов пояснил, почему россияне не готовы отказаться от бумажных денег и чем вызваны опасения перехода на безналичный расчет.

По словам эксперта, Россия пока не готова к полному переходу на безналичный расчет, потому что в стране есть села и маленькие города, где нет возможности расплачиваться картой. Кроме того, важен человеческий контакт.

Также россияне опасаются, что при безналичном расчете возможен тотальный контроль всех финансовых операций.

Эксперт добавил, что многие россияне также опасаются утечки электронных данных, передает ОСН.

По результатам опроса ВЦИОМ, почти половина россиян отрицательно отнеслась к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. Только 26 процентов опрошенных заявили, что готовы к переходу на безналичный расчет.

При этом 45 процентов россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. В равной степени наличными и безналичными способами оплаты пользуются 28 процентов граждан.