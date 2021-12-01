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Еврейский музей позвал горожан на проект «Моцаш»

Ольга Маркова

Развлечения
Еврейский музей позвал горожан на проект «Моцаш»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Образцова, 11с1А Карта всех событий

Еврейский музей и центр толерантности с 4 декабря представляет проект «Моцаш». В зимний период музей будет открываться в субботу со специальной программой, в которую войдут экскурсии, события для всей семьи и концерты.

Первый «Моцаш» музея посвящен Хануке 5782 — празднику, который ассоциируется со светом, чудом и щедрым столом. Хедлайнером программы станет продюсер Max Schreiber.

Гости музея смогут посетить основную экспозицию с экскурсиями «Ханука. Праздник чудес» и «Удивительный мир штетла. Жизнь от ярмарки до синагоги», а также выставки Франчески Ярбусовой, «Снег на траве» Юрия Норштейна и «Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства».

Юные посетители смогут принять участие в квесте по выставке «Снег на траве» и посмотреть спектакль «Эмили Браун и ее кролик, или настоящая игрушка».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Выставку режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой «Снег на траве» музей открыл в конце октября. Посетителям представили материалы студии Норштейна и масштабные мизансцены-инсталляции, созданные специально для проекта. Гостям предложено пройти по лабиринту биографии и творчества двух художников.

Условно экспозиция поделена на две части. Первая из них покажет несколько объемных пространственных композиций, которые соединят фрагменты известных фильмов режиссера с документальными свидетельствами его прошлого. Вторая часть выставки построена вокруг закулисья — рабочего процесса создания шедевров.

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