Политолог перечислил главные вопросы будущей пресс-конференции Путина

Фото: Администрация президента РФ

Вопросы на очередной ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина будут касаться внешней политики, экономики и коронавируса. Такое предположение высказал глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

По его словам, вопросы к президенту традиционно можно разделить на две категории: что происходит и что будет дальше.

— Вопросы в категории «Что происходит?» будут посвящены внешней политике, потому что сейчас чувствуется заметное напряжение, связанное с Украиной, Белоруссией, НАТО. Думаю, что вопросы про это прозвучат обязательно, — сказал Куртов в комментарии «Радио 1».

Также, по мнению политолога, людей явно будет интересовать вопрос, какие прогнозы есть у президента относительно ситуации с коронавирусом, как он оценивает действия властей.

Что касается экономической сферы, то вопросы могут быть связаны с вступлением в новую экономическую эпоху, связанную с энергосберегающими технологиями.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате.