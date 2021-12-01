Инженер предстанет перед судом в Зеленограде из-за падения ребенка при ремонтных работах

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего инженера, обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего пострадал пятилетний мальчик. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, летом 2020 года обвиняемый руководил работами по замене труб системы горячего, холодного водоснабжения и других коммуникаций в жилом доме в Зеленограде. Для проведения указанных работ инженер организовал демонтаж пожарного короба и пробивку отверстий в полу лестничных площадок. При этом на наличие отверстий в полу указывала только натянутая сигнальная лента.

В одну из таких дыр 15 августа провалился пятилетний мальчик, который шел в квартиру на 4-м этаже дома. Ребенок упал с высоты не менее 2,8 метра. Мальчика доставили в больницу с серьезными повреждениями.

В отношении руководившего работами инженера возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

До этого сообщалось, что СК закончил расследование в отношении 33-летнего врача-косметолога, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ее клиентки.