Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инженер предстанет перед судом в Зеленограде из-за падения ребенка при ремонтных работах

Илья Ашуров

Происшествия
Инженер предстанет перед судом в Зеленограде из-за падения ребенка при ремонтных работах
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Зеленоград Карта всех событий

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего инженера, обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего пострадал пятилетний мальчик. Об этом в среду, 1 декабря, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, летом 2020 года обвиняемый руководил работами по замене труб системы горячего, холодного водоснабжения и других коммуникаций в жилом доме в Зеленограде. Для проведения указанных работ инженер организовал демонтаж пожарного короба и пробивку отверстий в полу лестничных площадок. При этом на наличие отверстий в полу указывала только натянутая сигнальная лента.

В одну из таких дыр 15 августа провалился пятилетний мальчик, который шел в квартиру на 4-м этаже дома. Ребенок упал с высоты не менее 2,8 метра. Мальчика доставили в больницу с серьезными повреждениями.

В отношении руководившего работами инженера возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

До этого сообщалось, что СК закончил расследование в отношении 33-летнего врача-косметолога, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть ее клиентки.

Читайте также:
инженеры Дети Москва
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда падает турецкая лира

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Выброшенные книги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американцы ловят НЛО

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Стреляем себе по ногам из двух пистолетов

Павел Воробьев
Павел Воробьев

Реальные события драматичнее сценариев

Все мнения
О проекте