Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Фото: twitter/ProD_Soccer

Представлен дизайн мяча финального матча футбольной Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге в 2022 году. Об этом сообщает Pro Direct Soccer в среду, 1 декабря.

— Мяч adidas Finale 22 Лиги чемпионов вдохновлен архитектурой города, принимающего финал, Санкт-Петербурга, — отмечается в Twitter магазина.

30 ноября сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с игроками команды в одном из отелей Москвы. Участниками встречи, как уточняется, стали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Сергей Терехов. Кроме того, присутствовали Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Федор Смолов и другие.

26 ноября в ФИФА сообщили, что сборная России по футболу сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей отбора на ЧМ в Катаре. Матч состоится на территории России.

Победитель встречи сыграет на своем поле с победителем матча Швеция — Чехия. Полуфиналы пройдут 24–25 марта 2022 года, а финалы — 28–29 марта.