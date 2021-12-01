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Липецкая область обязала пожилых и студентов привиться от COVID-19

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Липецкая область обязала пожилых и студентов привиться от COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Студентам старше 18 лет и пожилым людям от 60 лет в Липецкой области необходимо будет вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в среду, 1 декабря.

— Внести в постановление главного государственного санитарного врача по Липецкой области от 30.09.2021 № 598 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» следующие изменения: лицам в возрасте старше 18 лет, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики... лицам в возрасте 60 лет и старше, — говорится в документе.

До конца года от COVID-19 в области должны быть привиты не менее 80 процентов студентов и работников старше 60 лет, отмечается на сайте Роспотребнадзора.

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29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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