Почта Деда Мороза заработала в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы с 1 декабря приглашает взрослых и детей отправить письмо с помощью новогодней почты Деда Мороза.

Посетители музея смогут опустить послание со своими желаниями в специальный ящик Почты России. Узнать его нетрудно — рядом с ящиком расположен плакат с Дедом Морозом, а чтобы письмо нашло зимнего волшебника — указан его точный адрес.

— Скоро в музее будет установлена 10-метровая Елка, а с 25 декабря — стартует новогодний исторический квест «Елка Победы». Во время интерактивной игры дети смогут преодолеть лабиринты и ловушки, разгадать задачи и шифровки, справиться с трудностями и стать дружной командой, — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Новогодний ящик будет работать в музее до 31 декабря. Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно написать адрес на конверте: «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза», и наклеить на него марку.

В 39 столичных парках также открылась почта Деда Мороза. До 21 января включительно жители столицы могут отправить письмо зимнему волшебнику и рассказать в нем о своих мечтах, планах и надеждах.

Письмо попадет к адресату, если на конверте написать имя, обратный адрес с почтовым индексом и получателя, которому предназначается письмо. В него можно вложить открытку, рисунок или новогоднее поздравление со стихами.

Все письма специальный снеговик-почтовик на автобусе доставит в Московскую усадьбу Деда Мороза. Ответ на послания с указанным обратным адресом придет до конца зимы.