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Генсек НАТО заявил об отсутствии гарантий безопасности для Украины

Иван Юминов

Политика
Генсек НАТО заявил об отсутствии гарантий безопасности для Украины
Фото: nato.int

НАТО гарантирует коллективную безопасность только собственным членам. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, 1 декабря.

— Мы должны понимать разницу между страной НАТО, например Латвией, Польшей, Румынией, и нашим близким и очень ценным партнером — Украиной, которой мы только предоставляем поддержку, помощь в подготовке войск, снаряжении. Но для стран — членов НАТО у нас есть гарантии безопасности по пятой статье, — рассказал политик.

России, как уточнил он, следует быть более транспарентной с перемещением сил по собственной территории. НАТО заставит заплатить Москву высокую цену при военной агрессии, приводит слова Столтенберга ТАСС.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечает Bloomberg.

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