«Это не выпендреж»: Лукашенко объяснил причины ношения военной формы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что носит военную форму не для «выпендрежа».

— Вы знаете, это принципиально. Дело даже не в этом, что я и в погранвойсках, и в армии служил немало лет, — рассказал глава государства.

Дело, как уточнил он, в том, что он главнокомандующий вооруженными силами. Если он приходит к военным в форме, то они считают его за своего, это не «выпендреж», приводит слова Лукашенко РИА Новости.

1 декабря Лукашенко также заявил, что украинская армия националистична, а некоторые ее подразделения и части доходят до фашизма. Некоторые ее руководители, части и подразделения доходят до фашизма, подчеркнул он. Лукашенко видит это лучше других, так как это у него «под боком».

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина направила в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров — это половина всего личного состава армии страны. По ее словам, Россия обеспокоена возможным отказом Украины мирно урегулировать сложившуюся в Донбассе ситуацию.