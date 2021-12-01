Москвич попытался украсть сыр и молоко на полтора миллиона рублей

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улица Шишунова Талдом Карта всех событий

Ранее судимый москвич попытался провернуть в Талдоме аферу с кражей сырно-молочной продукции на 1,5 миллиона рублей, но был пойман с поличным. Об этом в среду, 1 декабря, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился представитель транспортно-логистической компании. Он сообщил о хищении товара на 1,5 миллиона рублей.

— Установлено, что неизвестный мужчина, обладая информацией от поставщиков и заказчиков, размещаемой в группе одного из мессенджеров, ввел в заблуждение диспетчера и водителя логистической компании и организовал транспортировку сырно-молочной продукции по другому адресу, — рассказала Татьяна Петрова.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в момент выгрузки продукции у дома на улице Шишунова в Талдоме. Им оказался ранее судимый 49-летний москвич. Похищенную продукцию правоохранители вернули поставщику.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

До этого стало известно, что в Казани полиция задержала телефонных мошенников, которые подозреваются в хищении свыше 700 тысяч рублей у московских пенсионеров.