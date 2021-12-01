В Иране опровергли данные о захвате «Талибаном»* нескольких КПП

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Движение «Талибан»* не захватывало иранские КПП в ходе столкновений на границе двух стран. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в среду, 1 декабря.

Иранские силы, как уточняется, полностью контролируют границу. Причиной инцидента стало неверное понимание Кабулом пограничной линии.

Несколько лет назад для борьбы с контрабандистами на территории Ирана были возведены стены, уточняет издание. Иранские фермеры зашли за эти стены, а талибы* посчитали это нарушением границы, отмечает ТАСС.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.