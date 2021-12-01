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Жилой дом на улице Талдомской отдадут под заселение в следующем году

Дарья Чентаева

Город
Жилой дом на улице Талдомской отдадут под заселение в следующем году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
талдомская улица Карта всех событий

В Западном Дегунине в 2022 году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Западное Дегунино на улице Талдомской (напротив владения 1) в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы по устройству инженерных систем и черновой отделке внутренних помещений, — сообщил руководитель департамента.

Здание будет состоять из пяти секций, в нем расположатся два корпуса. Во дворе дома построят стоянку для автомобилей. Фасады здания рабочие отделают керамогранитной плиткой, на них установят короба для кондиционеров.

В доме будет 272 квартиры. На первом этаже здания расположатся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и секции для детей. В вестибюле жилой части разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

Для комфорта жителей новостройку оборудуют системами охраны входов и видеонаблюдения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Территорию возле дома специалисты озеленят. Здесь установят детскую и спортивную площадки, а также зоны для отдыха.

Ранее руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что переселение из четырех старых жилых домов по программе реновации жилищного фонда началось в районе Люблино на юго-востоке города.

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