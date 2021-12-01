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Москва достигла показателей проекта ОЭСР по целям устойчивого развития

Иван Юминов

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Москва достигла показателей проекта ОЭСР по целям устойчивого развития
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва обеспечила исполнение всех показателей в рамках пилотного проекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по достижению целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 1 декабря.

— С 2019 года столица стала одним из девяти городов и регионов — участников пилотного проекта ОЭСР. Высокие результаты Москвы эксперты также отметили в рамках работы по достижению целей «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост» и «Индустриализация, инновации и инфраструктура», — рассказал представитель мэрии.

Проект комплексного развития промышленных территорий «Индустриальные кварталы» является одним из ключевых для города. Он связан с достижением нескольких ЦУР, а Москва получит не менее 500 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

Мэрия имеет множество инструментов, позволяющих реализовать повестку ЦУР, подчеркнул глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Программа стимулирования создания мест приложения труда за пределами ТТК и МКАД позволит создать новые производственные, бизнес и общественно-деловые пространства, уточнил он.

«Зеленые» облигации были выпущены в мае для снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автомобилей. Привлеченные средства направят на замену автобусного парка города на электробусы и строительство БКЛ, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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