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Псаки заявила о готовности США ввести санкции против России из-за Украины

Иван Юминов

Политика
Псаки заявила о готовности США ввести санкции против России из-за Украины
Фото: whitehouse

США не остановятся перед введением новых санкций против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 1 декабря.

— Мы с самого начала нынешней администрации продемонстрировали, что готовы использовать ряд экономических и других инструментов, реагируя на вредные действия России. Госсекретарь сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками, — рассказала представитель администрации.

Псаки уточнила, что не может ничего сказать по данной теме заранее, отмечает РИА Новости.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны.

1 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон способен ввести против России небывалые санкции из-за ситуации на Украине. США и НАТО всегда рядом с Киевом и поддерживают его стремление к миру и независимости, подчеркнула она. Переговоры по Донбассу зашли в тупик, выйти из которого могут помочь США, заключила дипломат.

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